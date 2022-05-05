В Англии ожидается рост цен на электричество для домохозяйств

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу Банка Англии Эндрю Бейли, к концу года в стране также ожидается повышение годового уровня инфляции с зафиксированного в марте показателя в 7% (наивысшего значения с 1992 года) до 10%.

По словам Бейли, сложившаяся ситуация связана с начавшимся в прошлом году ростом мировых цен на энергоносители, проведением военной спецоперации РФ на Украине и сохраняющимися последствиями пандемии COVID-19. Банк Англии ожидает, что в среднесрочной перспективе годовой уровень инфляции в Соединенном Королевстве существенно снизится за счет ослабления влияния внешних и давления внутренних факторов, приблизившись вплотную к показателю в 2% через два года и опустившись до 1,3% через три года.