Определены победители военно-патриотических игр Qaisar партии AMANAT

В церемонии закрытия игр приняли участие исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, представители Министерства обороны РК, депутаты парламента, а также ветераны вооруженных сил.

В течение двух дней более 100 финалистов, отобранных из 1700 учащихся 10-11 классов со всех регионов страны, проходили полосы препятствий, соревновались в плавании и участвовали в военно-исторической викторине на тему «Менің елім – Қазақстан».

Фото: пресс-служба партии AMANAT

По итогу обладателем первого места стала команда из Мангистауской области, второе место заняли учащиеся Карагандинской области, третье место было присуждено команде из Восточно-Казахстанской области.

Награждая победителей, исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов отметил, что главная цель проекта – формирование у молодежи патриотического сознания и интереса к военной службе.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Данные игры являются одним из первых мероприятий, запланированных до конца года. Всего по всей стране проектом Qaisar будет охвачено 25 тыс. молодых людей. В целом, в рамках партийной трансформации активно ведется работа по перезагрузке молодежного крыла. Запущен проект TazaLike, направленный на формирование экологической культуры, в ближайшее время начнется реализация проекта Órleu, нацеленного на развитие потенциала сельской молодежи, – сказал Оралов.

Также исполнительный секретарь партии поздравил военнослужащих и ветеранов армии с предстоящим 30-летием со дня образования Вооруженных сил Республики Казахстан. Он отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке защищающих национальные интересы и независимость страны, верных воинской присяге патриотов.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Наши солдаты – одни из лучших среди вооруженных сил стран СНГ. Тому подтверждением является ежегодное участие военнослужащих в различных международных учениях и победы в армейских играх. Сегодняшняя молодежь – это те, кому в будущем предстоит укреплять независимость страны. Такие проекты, как Qaisar, очень важны, поскольку повышают интерес молодых людей к армии, – сказал на церемонии закрытия первый заместитель министра обороны РК Марат Хусаинов.

Историями боевых подвигов с участниками проекта поделился Халық қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев. Он призвал молодых людей быть патриотами, отметив, что нет профессии лучше, чем защитник родины.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Для нас провели экскурсию по военной части, ознакомили с видами вооружения. В рамках диалоговой площадки Qaisar офицеры ответили на все вопросы касательно тонкостей военной жизни. Все участники по-настоящему сблизились благодаря проекту и нашли новых друзей по всей стране, – поделился своими впечатлениями участник из Туркестанской области Адиль Анарбай.