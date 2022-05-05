20:03 05.05.2022
В водоемы Северо-Казахстанской области выпущены личинки сиговых видов рыб
Фото: МЭГПР РК
В рамках исполнения государственного заказа по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов на 2022 год в Сергеевское и Петропавловское водохранилища выпустили 35,5 млн личинок рипуса и пеляди, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Минэкологии, запуск рыбы в водоемы осуществляли специалисты Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Также в мероприятии приняли участие представители местного исполнительного органа, Петропавловского рыбопитомника, ученые филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», журналисты.
Фото: МЭГПР РК
Петропавловский рыбопитомник в среднем в год выпускает в водоемы около 37 млн штук личинок и сеголетки карпа.
В стране продолжаются мероприятия по зарыблению рыбохозяйственных водоемов республиканского значения.