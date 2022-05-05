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21:41 05.05.2022

Девушка попала под колеса авто в Нур-Султане

авто Фото: Zakon.kz
В результате ДТП с различными телесными повреждениями 25-летнюю пострадавшую доставили в больницу, после осмотра врачей она была отпущена домой, передает Zakon.kz.
41-летний водитель автомашины марки Toyota Fortune, следуя по шоссе Коргалжын со стороны поселка Уркер, на пересечении с улицей Е-209, при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в установленном месте на зеленый сигнал светофора. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится дознание.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, держать дистанцию.

Елена Беляева
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