21:41 05.05.2022
Девушка попала под колеса авто в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП с различными телесными повреждениями 25-летнюю пострадавшую доставили в больницу, после осмотра врачей она была отпущена домой, передает Zakon.kz.
41-летний водитель автомашины марки Toyota Fortune, следуя по шоссе Коргалжын со стороны поселка Уркер, на пересечении с улицей Е-209, при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в установленном месте на зеленый сигнал светофора. Пресс-служба ДП Нур-Султана
По данному факту проводится дознание.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, держать дистанцию.