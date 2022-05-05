Наша страна переживает исторический момент – политолог

5 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана, в котором обозначил дату проведения референдума по внесению изменений в Конституцию страны. Как известно, по закону о референдуме эта дата должна была определиться либо в месячный, либо в трехмесячный срок. Таким образом, 5 июня состоится референдум по изменению Конституции, отметил политолог.

Как обозначил глава государства, на сегодняшний день наша страна переживает исторический момент – переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом и подотчетным правительством. Для этого предполагается внесение изменений в Конституцию по нескольким важным направлениям. Первое – это ограничение полномочий президента, а также перераспределение полномочий между ветвями власти. То есть идет переформатирование, усиление Парламента, Мажилис теперь будет принимать законы. Второе – будет усиление местного самоуправления путем расширения полномочий маслихатов, а также трансформация избирательной системы путем внедрения смешанной мажоритарной и пропорциональной системы, которая позволит наиболее максимально вовлечь население в государственное управление. Председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов

Эксперт подчеркнул, что «мы сейчас переживаем момент, когда обозначаются новые правила Нового Казахстана, и мы эту трансформацию начинаем с главного закона – Конституции Республики Казахстан. В дальнейшем в ходе изменения одной трети статей Конституции предполагается полная перебалансировка ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной».

Кроме того, вводятся две новые нормы, две статьи по защите прав человека. Будет создан Конституционный суд и за уполномоченным по правам человека будет закреплен конституционный статус, который будет абсолютно независим и неподотчетен ветвям власти. Это говорит о том, что основной акцент глава государства делает на защиту прав и свобод граждан. Казбек Майгельдинов

Поэтому данный референдум призван максимально с поддержкой населения способствовать переходу нашей страны в новую политическую систему, которая будет предполагать наиболее расширенное участие граждан в государственном управлении, считает политолог.