Неизвестный под видом священника проник в казармы охраны Елизаветы II

Как пишет lenta.ru, мужчина надел рясу, подошел к пропускному пункту у казарм Колдсримской гвардии, расположенных рядом с Виндзорским замком, и заявил, что у него назначена встреча с капелланом подразделения.

По словам солдат, незнакомец говорил с американским акцентом, а истории, которые он рассказывал, «вызвали подозрения относительно его личности». Тем не менее мужчину пригласили поужинать в столовой и переночевать. Утром 27 апреля его выдворили с территории базы после звонка от местных полицейских.

Как рассказал позже владелец паба «Принц Гарри» в Виндзоре, тот же незнакомец попытался получить у него бесплатный обед, представившись другом принца Гарри, но получил отказ.

Личность неизвестного пока не установлена. Инцидент вызвал серьезные опасения по поводу качества обеспечения безопасности в Виндзоре на фоне приближающихся мероприятий в честь 70-летия правления Елизаветы II.