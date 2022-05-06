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06:33 06.05.2022

Cервис удаленного доступа TeamViewer ушел из России и Беларуси

Teamviewer Россия Беларусь Фото: pixabay
Компания заявила, что немедленно прекращает заключение новых контрактов, а также не станет продлевать текущие договоренности с клиентами из России или Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Компания TeamViewer, наиболее известная своими приложениями для удаленного доступа к компьютерам, объявила об уходе из России и Беларуси. Сервис компании уже стал недоступен многим пользователям из этих стран, сообщает 3DNews.

В официальном заявлении компании говорится, что она решила «полностью прекратить любую деловую активность в России и Беларуси».

Компания заявила, что немедленно прекращает заключение новых контрактов, а также не станет продлевать текущие договоренности с клиентами из России или Беларуси.

При этом было отмечено, что «существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием наших продуктов, будут действовать до истечения срока действия договора».

Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к системам в России и Беларуси, а также из этих стран, чтобы избежать дальнейшего использования своего программного обеспечения.

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