Cервис удаленного доступа TeamViewer ушел из России и Беларуси

Компания TeamViewer, наиболее известная своими приложениями для удаленного доступа к компьютерам, объявила об уходе из России и Беларуси. Сервис компании уже стал недоступен многим пользователям из этих стран, сообщает 3DNews.

В официальном заявлении компании говорится, что она решила «полностью прекратить любую деловую активность в России и Беларуси».

Компания заявила, что немедленно прекращает заключение новых контрактов, а также не станет продлевать текущие договоренности с клиентами из России или Беларуси.

При этом было отмечено, что «существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием наших продуктов, будут действовать до истечения срока действия договора».

Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к системам в России и Беларуси, а также из этих стран, чтобы избежать дальнейшего использования своего программного обеспечения.