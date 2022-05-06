Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям с российской стороной и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения. Александер Шалленберг

Он также утверждал, что президент РФ Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны НАТО «более сплоченными».

Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран».

Согласно документу, «недружественные» покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.