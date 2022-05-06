Почти 14% неформально занятых работают в Казахстане

По данным finprom.kz, численность занятого населения в 2021 году составила 8,8 млн человек. Это на 0,9% больше по сравнению с 2020-м. Из них 13,6% — неформально занятое население (против 14,1% годом ранее). Это 1,2 млн человек, минус 2,2% за год.

Неформально занятыми признаются те, кто работает на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юрлица. Это в том числе индивидуальные предприниматели и их сотрудники, а также те, кто трудится на физлиц, самозанятые и те, кто помогает своим родственникам в собственном бизнесе.

Среди регионов страны большинство неформально занятых в 2021 году проживало в Алматинской (183,9 тыс. человек), Туркестанской (137,3 тыс. человек) и Жамбылской (127 тыс. человек) областях.

Численность мужчин и женщин среди неформально занятого населения различалась незначительно – 622,4 тыс. мужчин против 577,9 тыс. женщин. Численность неформально занятых мужчин за год сократилась на 2,8%, женщин — на 1,5%.

Численность наемных работников среди неформально занятого населения превышала численность самозанятых — 648 тыс. против 552,3 тыс. человек. При этом если доля неформально занятого населения среди всех наемных работников составила лишь 9,7%, то среди самозанятых — весьма значительные 26,3%.

Больше половины неформально занятого населения работало в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — 653,7 тыс. человек. Следом идут торговля и авторемонт (168,6 тыс. человек), а также строительство (89,4 тыс. человек).