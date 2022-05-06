10:09 06.05.2022
Алексей Чуркин завоевал «серебро» на ЧМ среди юниоров
Фото: olympic.kz
Казахстанец Алексей Чуркин стал серебряным призером мирового первенства среди юниоров по тяжелой атлетике, который проходит на помосте греческого Ираклиона, сообщает Zakon.kz.
Выступавший в весовой категории до 73 килограммов представитель Костанайской области Алексей Чуркин поднял в сумме двоеборья 329 (146+183) килограммов. Данные цифры позволили ему разместиться на второй строчке ЧМ, пропустив вперед мирового рекордсмена среди юниоров из Индонезии – Ризки Джунсия (341 кг). Бронзовой медали удостоился американец Райан Гримсланд (327 кг).
Другой представитель Казахстана в этой весовой категории Петр Хребтов занял пятое место с результатом 307 килограммов (137+170) в сумме двоеборья.
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