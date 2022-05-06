Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:09 06.05.2022

Алексей Чуркин завоевал «серебро» на ЧМ среди юниоров

Тяжелая атлетика ЧМ серебро Фото: olympic.kz
Казахстанец Алексей Чуркин стал серебряным призером мирового первенства среди юниоров по тяжелой атлетике, который проходит на помосте греческого Ираклиона, сообщает Zakon.kz.

Выступавший в весовой категории до 73 килограммов представитель Костанайской области Алексей Чуркин поднял в сумме двоеборья 329 (146+183) килограммов. Данные цифры позволили ему разместиться на второй строчке ЧМ, пропустив вперед мирового рекордсмена среди юниоров из Индонезии – Ризки Джунсия (341 кг). Бронзовой медали удостоился американец Райан Гримсланд (327 кг).

Другой представитель Казахстана в этой весовой категории Петр Хребтов занял пятое место с результатом 307 килограммов (137+170) в сумме двоеборья.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
Греция
Зеленский рассказал о подготовке «Плана Маршалла» для Украины
06.05.2022
Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ
06.05.2022
Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте
06.05.2022
Девушка попала под колеса авто в Нур-Султане
05.05.2022
Токаев подписал указ о присвоении воинских и специальных званий
06.05.2022
Главная Топ LIVE Все