В Костанае активно расширяется сеть заправок Qazaq Oil

Всего же в Костанайской области 14 заправок сети Qazaq Oil и «КазМунайГаз».

Также активно открываются заправки Qazaq Oil и по франшизе. Компания прилагает все усилия для того, чтобы клиент не почувствовал разницы в сервисе, если он воспользовался услугами на самой сети АЗС Qazaq Oil, либо у партнера компании.

Фото: Qazaq Oil

Ведь во время дальних путешествий необходим безупречный придорожный сервис: этим и отличается сеть заправочных станций Qazaq Oil. Здесь водители и пассажиры могут бесплатно воспользоваться душем, уборными, Wi-Fi, а также приобрести вкусный кофе и хот-доги.

По словам PR-директора компании Qazaq Oil Асель Алимхановой, процесс ребрендинга сети заправочных станций «КазМунайгаз» в Qazaq Oil идет по современным стандартам.

Сейчас по Казахстану мы усовершенствовали 134 из 377 АЗС. К концу года еще не менее 80 станций пройдут такую трансформацию. Важно, что, помимо того, что мы проводим ребрендинг, мы меняем само понимание заправочной станции. То есть предоставляем не только качественное топливо для автомобилей, но и современный дорожный сервис. У нас каждый может не только приобрести кофе и взять в дорогу вкусные хот-доги, но и бесплатно воспользоваться туалетами и душем. Асель Алимханова

Фото: Qazaq Oil

Кроме того, компания Qazaq Oil дает возможность развития малого бизнеса для предпринимателей путем приобретения франшизы. Бизнесмену необходимо построить заправочную станцию, а Qazaq Oil уже предоставит весь необходимый спектр услуг для развития бизнеса.

Фото: Qazaq Oil

Многие думают, как отмечает Асель Алимханова, что франшиза в плане нефтяного ритейла – это сложно и непонятно, но это не так.

Партнеру со своей стороны необходимо построить заправочную станцию, а все сопровождение и обеспечение, как топливом, так и товаром в мини-мартах сети, предоставляет компания. Наша франшиза востребована и проверена, нам доверяют. Мы этим очень гордимся и дорожим. Поэтому перед тем, как открыть заправочную станцию по программе DODO, сотрудники компании обязательно проверяют и просчитывают рентабельность, автомобильный поток. Если все условия совпадают, мы даем добро на открытие, если же нет, то помогаем в поиске хорошего места для нового комплекса. Также, если необходимо, проводим нужные коммуникации, – заявила PR-директор компании Qazaq Oil.

Принцип работы сети заправочных станций – «Все для клиента». Удобная локация, высококачественное топливо и сервис – вот что ценят клиенты Qazaq Oil.

Фото: Qazaq Oil

К примеру, топливораздаточные колонки на заправках от немецкого производителя с мощными фильтрами. Поэтому здесь гарантируют качество каждого литра топлива. Кроме того, у Qazaq Oil три аккредитованные в госсистеме лаборатории, которые ежемесячно выезжают на АЗС, отбирают пробы топлива и проверяют их на качество. Помимо этого, прежде чем топливо попадет в топливные резервуары на самой заправке, оно пройдет многоуровневый сквозной контроль качества.

Вместе с тем компания уделяет большое внимание обучению сотрудников и повышению их квалификации для совершенствования не только сервиса, но и навыков управления.

Фото: Qazaq Oil

Одна из заправочных станций партнеров Qazaq Oil расположена на трассе Костанай – Рудный.

Директор этой АЗС – Игорь Хабибуллин – один из первых, кто открыл свой бизнес в сфере нефтяного ритейла вместе с компанией. На сегодняшний день у него отлично налаженный бизнес: работу на его заправке нашли 20 человек.

Игорь Хабибуллин. Фото: Qazaq Oil

Хабибуллин рассказывает: когда получил предложение открыть АЗС по франшизе, то сразу решил воспользоваться им. По его словам, до этого у него были проблемы с поставками топлива, сейчас же их нет.

Со стороны компании были вложены значительные средства в улучшение сервиса, и мы со своей стороны стараемся этому соответствовать. Регулярно проводим видеоконференции, на которых обсуждаем ключевые моменты развития. Для нас, как для партнеров, это очень важно. Мы дорожим каждым клиентом. Мне есть с чем сравнивать, в этом бизнесе я около 20 лет. Окупить вложенные средства планирую в течение 5-7 лет. Игорь Хабибуллин

Еще один партнер компании Qazaq Oil – Эдуард Кельн – в декабре 2021 года начал сотрудничать с «КазМунайГаз», а затем продолжил работать с Qazaq Oil. За небольшое время работы его заправка стала пользоваться спросом у водителей. К тому же она расположена на развилке дорог областного и республиканского значения.

Эдуард Кельн. Фото: Qazaq Oil

Мы построили удобную АЗС как для обычных автомобилей, так и для крупногабаритной техники, на которой они с легкостью могут заехать и припарковаться, чтобы воспользоваться нашими дополнительными услугами – душем и кафетерием, – говорит бизнесмен.

Эдуард Кельн заявляет: «Если наши клиенты довольны, то и мы тоже».

В первую очередь меня привлекли условия работы с компанией, здесь бесперебойные поставки высококачественного топлива, которое ценят наши клиенты. Мы предоставляем хороший сервис, также налажена система контроля. Планирую открыть еще пару тройку заправок вместе с Qazaq Oil, – уточнил Кельн.

В дополнение большим преимуществом заправок этой сети является бонусная система, которая пользуется спросом у водителей.

Один из постоянных клиентов Qazaq Oil – шофер фуры Казбек Курбанов. Он работает на международных рейсах. Большая часть его жизни проходит в дороге, и ему важен хороший придорожный сервис, а также неплохой кешбэк в приложении VLife.

Дальнобойщик объясняет, почему в Казахстане всегда заправляется в сети Qazaq Oil.

Фото: Qazaq Oil

Помимо качественного топлива, мне также нравится удобная парковка для большегрузов. Еще привлекает, что можно воспользоваться душем. Для нас, водителей-дальнобойщиков, это очень важно и удобно. На Qazaq Oil чисто и аккуратно, здесь всегда встречают с улыбкой. Радует, что такая сеть АЗС работает по всей стране, и я могу воспользоваться ей в каждом регионе Казахстана, – заключил водитель со стажем.