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Законодательство РК
10:34 06.05.2022

Около 50 тысяч бутылок алкоголя незаконно хранили в Усть-Каменогорске

алкоголь Фото: pxhere
В Усть-Каменогорске незаконно хранили около 50 тысяч бутылок алкогольной продукции, передает Zakon.kz.
На одном из оптовых складов установлено незаконное хранение алкогольной продукции различных производителей и наименований в количестве более 49 000 бутылок (водки, коньяка, вина). Пресс-служба КГД МФ РК

Пробы изъятого алкоголя направлены на экспертизу. Материалы проверки переданы в Департамент экономических расследований ВКО для принятия процессуального решения.

Анастасия Стативкина
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