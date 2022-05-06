Около 50 тысяч бутылок алкоголя незаконно хранили в Усть-Каменогорске

На одном из оптовых складов установлено незаконное хранение алкогольной продукции различных производителей и наименований в количестве более 49 000 бутылок (водки, коньяка, вина). Пресс-служба КГД МФ РК

Пробы изъятого алкоголя направлены на экспертизу. Материалы проверки переданы в Департамент экономических расследований ВКО для принятия процессуального решения.