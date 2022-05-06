Болеть в Казахстане становится все дороже

В региональном разрезе, как отмечено в отчете Energyprom.kz, рост цен в месячной динамике сильнее всего ощутили жители Акмолинской области — сразу на 9,5%.

Алматинская область (7,7%) и Алматы (6,1%) также оказались в тройке антилидеров. Стоит отметить, в 4 из 17 регионов страны цены остались на прежнем уровне.

С начала года сразу на 12,5% выросли цены в Туркестанской области, на 9,5% – в Акмолинской, на 8,5% – в Алматинской, – отмечено в исследовании.

В годовой динамике значительный рост цен наблюдался в Туркестанской (сразу плюс 22,2%), Алматинской (плюс 14,8%) и Акмолинской (плюс 13,5%) областях.

В месячной динамике, по данным аналитиков, первичный прием у врача подорожал за март на 4,3%, стоматологические услуги — на 3,4%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 3%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 2,4%.

Что касается годовой динамики, цены на первичный прием у врача выросли на 12,4%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 12,2%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 8,6%, стоматологические услуги— на 7,8%.