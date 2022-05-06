«Стену памяти» открыли в Нур-Султане в честь героев ВОВ

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, аким столицы Алтай Кульгинов, министр внутренних дел Марат Ахметжанов, ветераны органов внутренних дел и Великой Отечественной войны, сотрудники ведомства и военнослужащие Национальной гвардии.

Фото: polisia.kz

Мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и в память о тех казахстанцах – сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину.

Фото: polisia.kz

Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, правительству РК и акимату Нур-Султана за всестороннюю поддержку. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

Фото: polisia.kz

Напомним, в Великой Отечественной войне приняли участие более 1,5 млн казахстанцев, и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 – полными кавалерами ордена «Даңқ».

Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. И хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

Фото: polisia.kz