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Законодательство РК
10:41 06.05.2022

«Стену памяти» открыли в Нур-Султане в честь героев ВОВ

нур-султан, герои вов, стена памяти, открытие Фото: polisia.kz
В Нур-Султане в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы прошла церемония открытия Мемориального комплекса Министерства внутренних дел РК, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, аким столицы Алтай Кульгинов, министр внутренних дел Марат Ахметжанов, ветераны органов внутренних дел и Великой Отечественной войны, сотрудники ведомства и военнослужащие Национальной гвардии.

нур-султан, герои вов, стена памяти, открытие

Фото: polisia.kz

Мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и в память о тех казахстанцах – сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину.

нур-султан, герои вов, стена памяти, открытие

Фото: polisia.kz

Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, правительству РК и акимату Нур-Султана за всестороннюю поддержку.Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

нур-султан, герои вов, стена памяти, открытие

Фото: polisia.kz

Напомним, в Великой Отечественной войне приняли участие более 1,5 млн казахстанцев, и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 – полными кавалерами ордена «Даңқ».

Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. И хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства.Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

нур-султан, герои вов, стена памяти, открытие

Фото: polisia.kz

Наши полицейские всегда в строю. Защищают интересы и права, спокойствие, безопасность наших граждан. Позвольте поздравить вас с Днем защитника Отечества, с Днем Великой Победы! Мы гордимся нашими героями, нашими предками.Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Динара Халдарова
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