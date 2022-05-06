Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале пресс-службы Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п. 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор Чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу, – отмечено в публикации.

Кайрат Лама Шариф является послом в Египте с сентября 2020 года. По совместительству он занимает должность посла в Алжире и Тунисе.