В период пандемии от COVID-19 умерли почти 15 млн человек – ВОЗ

Как отметили в организации, эти цифры свидетельствуют о реальных последствиях пандемии COVID-19, а также о необходимости совершенствовать систему здравоохранения.

Глобальная смертность определяется как разница между общим числом смертей, зафиксированных и исчисляемых в конкретном месте в данный период времени, и количеством умерших, если бы не было пандемии. Предполагается, что эта разница показывает число умерших в связи с COVID-19, а также смерти, косвенно связанные с перенесением коронавирусной инфекции и зависящие в данной ситуации от системы здравоохранения и общества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Как уточняется, эти показатели отражают реальную ситуацию, так как многие летальные случаи не входят в официальную статистику. Например, если человек не получил диагноз COVID-19, но скончался от этой инфекции.

Представляя отчет, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что новые данные свидетельствуют о том, что все страны должны больше вкладывать в здравоохранение. Тогда люди смогут получать необходимые медицинские услуги в период кризисов. Он также заявил, что ВОЗ окажет активную поддержку этим усилиям.

В антилидерах по показателям глобальной смертности значатся страны Юго-Восточной Азии, Европы, а также Южной и Северной Америки.