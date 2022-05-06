В Петропавловске прошло заседание «Референдум 2022: либерализация политической системы»

Организатором выступило НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

29 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести референдум по внесению поправок в Конституцию.

Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт. Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители государственных органов, депутаты областного и городского маслихатов, а также эксперты КИОР.

Участники заседания обнародовали некоторые положения изменений и поправок в Конституцию. В частности, это полномочия президента, ограничения, связанные с его пребыванием в должности; выход из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета; порядок формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента, порядок формирования маслихатов и т.д.

Фото: пресс-служба НАО «Казахстанский институт общественного развития»

Главной темой повестки стало обсуждение роли референдума в построении Нового Казахстана.

Модератором выступил председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов. Он озвучил тему заседания, отметив, что в Казахстане начинается полномасштабная подготовка к республиканскому референдуму.

На сессии АНК глава государства предложил вынести проект изменений в Конституцию на всенародное голосование. Сегодня в стране проходит масштабная либерализация политической системы. Формируются новые отношения между государством и обществом, которые будут определены Основным законом. Поэтому было правильно, чтобы народ сам сделал этот выбор через референдум. И очень важно, чтобы народ сам принял решение о таком векторе демократизации через референдум. Я с большим оптимизмом воспринимаю все предстоящие изменения и ожидаю от них значительный положительный эффект для всего казахстанского общества во многих сферах жизни. Казбек Майгельдинов

Поприветствовав участников мероприятия, заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов отметил, что проведение референдума укрепит курс на всестороннюю демократизацию.

Это очень интересное событие не только для политики, но и для геополитики, для всего мира. Этот шаг, когда весь народ Казахстана может принять решение в изменении основных статей Конституции, очень важен. Как сказал президент, закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь. Новый Казахстан невозможно построить без законодательных закреплений всех изменений. Гани Ныгыметов

Фото: пресс-служба НАО «Казахстанский институт общественного развития»

В ходе заседания главе КИОР задали вопрос касательно нового общественного института «Ұлттық құрылтай».

Президент внес предложение вместо Национального совета общественного доверия создать Национальный курултай. В состав войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, общественники и активисты. «Ұлттық құрылтай» сформирует единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом. Казбек Майгельдинов

Депутат областного маслихата Северо-Казахстанской области от партии «Ак жол» Евгений Кинцель выделил наиболее значимые для него, как для депутата, предстоящие изменения в Конституции.

То, что ранее президент был председателем конкретной партии, создавало неудобство для других партий. Решение Касым-Жомарта Токаева выйти из AMANAT, безусловно, порадовало многих. Для нас также значимо то, что теперь маслихатам будет предложены несколько кандидатур акимов. Евгений Кинцель

По словам депутата, маслихат не просто будет одобрять безальтернативную кандидатуру, а сможет выбирать из тех, кто представит свою программу по улучшению качества жизни людей.

В своем выступлении политолог Самат Нуртаза заявил, что проведение референдума – это необходимость, которая диктуется временем.

Решение главы государства о либерализации и демократизации общества получает отчетливые очертания в виде поправок в Конституцию. Уверен, что наше общество поймет историческую важность референдума и примет участие в политической жизни нашей страны. Общество именно сейчас должно вовлекаться в политическую жизнь страны. Власть хочет услышать народ, народ хочет высказать свое волеизъявление. Все это можно будет сделать на референдуме. Мы можем показать всему миру, что мы единое общество, что у нас могут быть разные мнения по разным вопросам, но родина у нас одна, второго Казахстана нет. И каждый из нас должен это понимать, – резюмировал политолог.

На сегодняшний день очень важно, чтобы каждый казахстанец проявил свою гражданскую позицию. Такое мнение выразил депутат Петропавловского городского маслихата Владимир Витченко.

Референдум – важный институт прямой демократии. Он проводится с целью оптимизации баланса отношений между ветвями власти и активного участия населения в управлении государством. Такая форма всенародного волеизъявления является наиболее справедливой. К этому процессу должен быть причастен каждый житель страны. Владимир Витченко

Политолог Дина Айкенова заявила, что реализация демократических принципов выходит на новый уровень.