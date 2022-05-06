Школьница совершила самоубийство в Алматы

(Самоубийство произошло. – Прим. ред.) в ночь на 4 мая на территории Медеуского района Алматы. Пресс-служба ДП Алматы

По данным полиции, школьница 2006 г.р. повесилась во дворе дома.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт расследуется по ст. 105 УК РК. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что мотив и другие обстоятельства устанавливаются.