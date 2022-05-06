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Законодательство РК
11:40 06.05.2022

Школьница совершила самоубийство в Алматы

Алматы, школьница, самоубийство, дп, комментарий Фото: pixabay
В Алматы девочка 2006 г.р. совершила самоубийство. Информацию, которая появилась в соцсетях, подтвердили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
(Самоубийство произошло. – Прим. ред.) в ночь на 4 мая на территории Медеуского района Алматы.Пресс-служба ДП Алматы

По данным полиции, школьница 2006 г.р. повесилась во дворе дома.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт расследуется по ст. 105 УК РК.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что мотив и другие обстоятельства устанавливаются.

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