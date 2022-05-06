Крупный схрон с оружием и боеприпасами нашли в Таразе

В ведомстве напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.