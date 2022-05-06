12:06 06.05.2022
Крупный схрон с оружием и боеприпасами нашли в Таразе
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В Таразе обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами, похищенными во время январских беспорядков, – полицейские изъяли автоматы, пистолеты, гранаты, патроны, бронежилеты, шлемы, наколенники и противогазы, передает Zakon.kz.
На территории областного центра обнаружены и изъяты 20 единиц оружия, три гранаты, патроны, бронежилеты, шлемы, наколенники и противогазы.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Среди оружия были три автомата Калашникова, два пистолета Макарова, ружье марки «Сайга», гладкоствольные ружья, револьвер, травматические пистолеты, обрезы гладкоствольных ружей, перцовая, газовая и свето-шумовая гранаты, магазины от автомата и пистолетов, 363 патрона различного калибра. На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В ведомстве напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.