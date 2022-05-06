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12:48 06.05.2022

Массовая драка в Алматы – полицейская собака помогла найти зачинщиков

служебная собака, драка Фото: скриншот видео
В Алматы полицейская собака по кличке Агат раскрыла тяжкое преступление. Она вычислила участников драки, передает Zakon.kz.
От оперативного дежурного получили сообщение о том, что во дворе домов, расположенных на пересечении улиц Жандосова и Ауэзова, массовая драка. На место сначала прибыл патрульный экипаж. Затем мы в составе следственно-оперативной группы. На улице были обнаружены следы борьбы: ножка от стола, запачканная кровью, кухонный нож, кровь. Собака вязла след и привела в одну из квартир дома неподалеку. Дверь была вскрыта. Внутри находились шестеро мужчин, один из них был ранен в ухо. Младший инспектор-кинолог ЦКС ДП Алматы Ерболат Коктал

Как установили полицейские, мужчины подрались с неизвестными. В ходе потасовки кто-то из дерущихся выстрелил из ружья.

Участники преступления задержаны. Кто из них применил оружие – установит дальнейшее расследование, начавшееся в Управлении полиции Бостандыкского района. Инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Аскар Жыргалбай

По информации пресс-службы ДП Алматы, у одного из задержанных полицейские изъяли обрез охотничьего ружья и нож. Он полностью отрицает свое участие в потасовке, несмотря на то, что на одежде и на руках имеются следы крови.

По данному факту начато досудебное расследование.

Анастасия Стативкина
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