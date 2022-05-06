Развитие района «Есиль» обсудил с жителями Алтай Кульгинов

Сегодня развитие района «Есиль» обсудили с жителями данного района. Встречи всегда проходят в формате «открытого микрофона», каждый может задать свои вопросы, в том числе через соцсети. Алтай Кульгинов

Встреча продлилась три часа, было озвучено порядка 200 вопросов и предложений.

Фото: Александр Куприенко

Составим план по их реализации. К примеру, горожане поднимали вопросы ЖКХ, строительства соцобъектов, дорог, дворов и общественных пространств, газификации, инфраструктурных объектов; сноса аварийного жилья, также вопросы освещения, интернета, автобусов, озеленения, уплотненной застройки и др., – уточнил аким.

Фото: Александр Куприенко

Район «Есиль» – стремительно растущий район, ежегодно количество населения увеличивается до 40 тыс. человек. Все это оказывает существенную нагрузку на инфраструктуру города.

Учитывая все это, за последние годы значительно увеличили объем строительства школ, медцентров, соцжилья, спортивных объектов, дворов и др. Более детально остановлюсь на системных направлениях. Для разгрузки дорожно-уличной сети в районе Есиль ведем строительство двух автомобильных мостов. Строительство моста по пр. Улы дала планируем завершить в этом году. Мост по пр. Тауелсиздик через р. Есиль – в 2023 году, - продолжил градоначальник.

Фото: Александр Куприенко

Немаловажный вопрос – газификация района. Полностью газифицированы два района – Алматы и Сарыарка.

Для этого построили более 680 км газораспределительных сетей. В этом году начнем работы по району Есиль (ЖМ Уркер, Чубары, Пригородный, Тельман, мкрн «Family Village», «Garden Village» и др). Идет проектирование газификации мкр. Чубары. Для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети – в следующем году. Все это благоприятно скажется на экологии города. Также для охвата теплом будущие районы застроек возобновили строительство ТЭЦ-3, ведем проектирование трех локальных газовых котельных. Алтай Кульгинов

Также необходимо наперед увеличивать мощности подачи электричества, воды.

С прошлого года, как уточнил аким, специалисты приступили к строительству насосно-фильтровальной станции (НФС-3).

Объект частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года, а с 2023 года увеличим мощность работы новой НФС-3. Например, если сейчас мы потребляем 300 тыс. кубометров в сутки, то мощность НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров в сутки. Также ведем проектирование канализационных очистных сооружений (КОС-2), проектирование и реконструкцию подстанций «Арай», «Жулдыз» и др. Аким Нур-Султана

Фото: Александр Куприенко

Поступившие вопросы взяты в работу.

Как отметил на встрече, решение вопросов разделим на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Подобные встречи также проведем в других районах города, в том числе продолжим объезжать районы и на местах встречаться с жителями, – заключил аким столицы.