«Арканы судьбы» – премьера балета в Алматы

Одноактный балет «Арканы судьбы» поставила заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри. В его создании приняли участие Карина Абдуллина (написала либретто и музыку), Ольга Шаишмелашвили (сценограф и художник по костюмам), Денис Солнцев (художник по свету), Вадим Дуленко (художник по видеоконтенту) и Виктор Гуревич (оркестровая обработка музыки).

Фото: пресс-служба театра «Астана Балет»

В основе сюжета – старшие арканы Таро как образы мудрости, открывающие пути познания истины. Они мистические и загадочные, таинственные и безграничные, как космос. Образы этого балета дают возможность понять, что представляет собой человек, каким и зачем он приходит в этот мир. «Арканы судьбы» — это 22 завораживающих отдельных сюжета, обрамленных в современную хореографию, которые складываются в единое сценическое целое. В системе арканов заключена красочная и многогранная картина мира; метафорические образы раскрывают человеческую натуру.

Фото: пресс-служба театра «Астана Балет»

Это мой спектакль, который выпустили в один вечер с постановкой Джорджа Баланчина, что для меня тоже волнительно и почетно. Музыку к спектаклю «Арканы судьбы» создала казахстанский композитор Карина Абдуллина, собственно, и сама идея этого спектакля принадлежит Карине. Я влюбилась в эту музыку с первого раза, она для меня очень ярко, образно проявляет архетипы людей. Я думаю, что уникальность спектакля заключается в том, что этим образам более 2000 лет и по сей день они не были отображены ни в музыкальном, ни в хореографическом виде искусства. Мукарам Авахри

Карина Абдуллина рассказала, что 22 основные карты Таро превратились в отдельных персонажей, каждый со своим посылом и судьбой.

Фото: пресс-служба театра «Астана Балет»

Я считаю музыку к балету «Арканы судьбы» сказочной. Она простая и одновременно с этим притягательная и мелодичная. Каждый из номеров балета – это отдельное небольшое произведение, имеющее вступление, развитие, кульминацию и эпилог. Я чувствую музыку к балету как 22 маленькие сказки, повествующие об удивительных персонажах – Старших Арканах древней системы карт Таро. Карина Абдуллина

Автор музыки добавила, что в процессе создания вдохновлялась человеком. Балет она посвятила памяти близкого друга, гитариста и композитора Булата Сыздыкова.