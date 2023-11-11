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Громкая премьера: в театре имени Сац поставили юбилейный спектакль

театр Фото: театр имени Н. Сац
10 ноября в легендарном театре для детей и юношества состоялся торжественный вечер и показ юбилейного спектакля "САЦ" в постановке известного казахстанского режиссера, обладательницы престижной театральной премии "Золотая маска" Галины Пьяновой, сообщает Zakon.kz.

Спектакль был посвящен 120-летию со дня рождения Народной артистки СССР, режиссера, педагога, основательницы первого театра для детей в Казахстане Наталии Ильиничны Сац.

афиша

Фото: театр имени Н. Сац

Премьеру посетили министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев и многие другие почетные казахстанские и зарубежные гости.

люди

Фото: театр имени Н. Сац

люди

Фото: театр имени Н. Сац

Премьера юбилейного спектакля прошла с большим триумфом, зрители восторженно аплодировали артистам, которые воплотили на сцене историю жизни и творческого пути этой великой женщины, сумевшей вопреки всем превратностям судьбы осуществить свою заветную мечту и, несмотря на все трудности, в суровые военные годы открыть в Алма-Ате театр для детей.

театр

Фото: театр имени Н. Сац

В спектакле принимали участие воспитанники детской театральной студии "Sats СomUnity", а в фойе театра была оформлена фото – выставка, повествующая о жизни и творчестве Наталии Илиничны Сац. Там же, под сводом театра парила Синяя птица юной Наталии Сац, несущая добро и веру в мечту всем, кто умеет мечтать, всем, кто идет дорогою добра!

театр

Фото: театр имени Н. Сац

театр

Фото: театр имени Н. Сац

театр

Фото: театр имени Н. Сац

театр

Фото: театр имени Н. Сац

театр

Фото: театр имени Н. Сац

театр

Фото: театр имени Н. Сац

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