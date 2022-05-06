Olimpbet вернет 15% от ставки на Сауля Альвареса в бою с Дмитрием Биволом

Букмекерская компания Olimpbet запускает акцию к главному бою мая и страхует своих клиентов от сенсации. Делайте ставки на победу Сауля Альвареса, а если он неожиданно проиграет, то компания вернет 15%. В акции участвуют ординары на победу мексиканца и экспрессы, в которых есть такая ставка.

Альварес – явный фаворит боя. Легендарный мексиканец провел за карьеру 60 боев, одержал 57 побед (39 нокаутом), дважды завершил поединки вничью и лишь один раз проиграл. Единственное поражение в карьере Альваресу нанес Флойд Мейвезер – один из лучших боксеров в истории. Для боя против Бивола мексиканец поднимается в непривычный для себя полутяжелый вес, в котором он провел только один бой. В 2019 году Канело победил другого россиянина – Сергея Ковалева.

Дмитрий Бивол еще ни разу в карьере не проигрывал. В 19 боях россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом. Боксер завоевал временный титул WBA еще в 2016 году, а затем превратил его в полноценный. Бивол уже девять раз защитил пояс, но поединок против Канело будет самым сложным в его карьере.

Делайте ставки на Сауля Альвареса, а Olimpbet вернем 15%, если Дмитрий Бивол сотворит главный апсет года и удержит титул.