В 51 стране откроют участки для голосования на референдуме – ЦИК РК

Константин Петров отметил, что при представительствах Казахстана в 51 иностранном государстве будут образованы участки.

По его словам, в списки включаются все граждане, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК.

Граждане РК, прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан также включаются в список. МИД оказывает содействие участковым комиссиям, расположенным за пределами РК, для включения в списки наших граждан, находящихся за рубежом. Константин Петров

В целом, как отметил зампредседателя ЦИК, акиматы на местах совместно с комиссиями референдума должны принять все меры для того, чтобы гражданин, пришедший на участок в день проведения референдума, нашел себя в списке и сумел беспрепятственно реализовать свое право, гарантированное Конституцией.