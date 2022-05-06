За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию

В частности, предлагается внести в Конституцию следующие пункты.

Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается. Председатели и судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты республики, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов не должны состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии. Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения. На период осуществления своих полномочий Президент РК не должен состоять в политической партии. Близкие родственники Президента РК не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Кроме того, говорится, что президент с согласия Сената Парламента назначает на должности председателя Конституционного Суда, председателя Национального банка, председателя Высшего Судебного Совета, Генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности РК; освобождает их от должностей.

При этом каждая из Палат Парламента самостоятельно, без участия другой Палаты дает согласие на указанные назначения.

Поправки также предусматривают, что Мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

В нынешней Конституции говорится, что Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом.

Согласно поправкам, избрание депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Очередные выборы депутатов Мажилиса проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего созыва Парламента.

Предусматривается, что депутат Мажилиса Парламента лишается своего мандата при:

выходе или исключении депутата из политической партии, от которой в соответствии с конституционным законом он избран на основе партийного списка; прекращении деятельности политической партии, от которой в соответствии с конституционным законом депутат избран на основе партийного списка; отзыве избирателями в порядке, определяемом конституционным законом, депутата, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу.

Предлагается новый пункт, что Парламент на совместном заседании Палат:

проводит повторное обсуждение и голосование по конституционным законам или статьям конституционного закона, вызвавшим возражения президента республики, в месячный срок со дня направления возражений. Несоблюдение этого срока означает принятие возражений президента. Если Парламент большинством в три четверти голосов от общего числа депутатов каждой из Палат преодолеет возражения президента, президент в течение одного месяца подписывает конституционный закон. Если возражения президента не преодолены, конституционный закон считается непринятым или принятым в редакции, предложенной президентом.

Также Конституция дополняется пунктом о том, что в случае внесения в Парламент законопроектов, которые должны быть приняты в первоочередном порядке, они принимаются в течение двух месяцев.

Кроме того, правительство республики вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, которые действуют до вступления в силу принятых Парламентом законов или до непринятия Парламентом законов.

Также говорится, что закон, принятый большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается не более 60 дней.

Мажилис вправе в целом отклонить проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект считается непринятым и возвращается инициатору.

Закон, одобренный большинством голосов от общего числа депутатов Сената, в течение десяти дней представляется президенту на подпись. Если Сенат не одобрит закон в целом или отдельные его статьи, то закон возвращается в Мажилис. При этом Сенат вправе предложить Мажилису новую редакцию отдельных статей закона.

В случае, если Сенат в течение 60 дней не принял соответствующего решения, закон представляется президенту на подпись.

Если Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов согласится с предложенной Сенатом редакцией отдельных статей закона, закон считается принятым Мажилисом в новой редакции и одобренным Сенатом и в течение десяти дней представляется президенту на подпись.

Если Мажилис тем же большинством голосов возражает против предложенной Сенатом редакции отдельных статей закона, а также в случае, если Сенат не одобрил закон в целом, разногласия между Палатами разрешаются путем согласительных процедур.

Выработанная согласительной комиссией редакция закона подлежит рассмотрению Мажилисом и Сенатом.

В случаях, когда Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов Палаты не принял закон в редакции, предложенной согласительной комиссией, Мажилис проводит повторное голосование по закону в ранее принятой редакции.

Если при повторном голосовании Мажилис большинством в две трети голосов от общего числа депутатов Палаты подтвердит ранее принятое решение, закон в течение десяти дней представляется президенту на подпись.

Если закон не наберет указанного большинства голосов депутатов Мажилиса, закон считается непринятым и возвращается инициатору.

Законы принимаются Мажилисом, одобряются Сенатом большинством голосов от общего числа депутатов Палат, если иное не предусмотрено Конституцией.

Постановления Парламента и его Палат принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Палат, если иное не предусмотрено Конституцией.

Основной документ страны также будет предусматривать деятельность недавно образованного Конституционного Суда РК, он состоит из 11 судей, включая председателя, полномочия которых длятся шесть лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено судьей Конституционного Суда более двух раз подряд.

Председатель Конституционного Суда назначается президентом РК с согласия Сената Парламента.

Четверо судей Конституционного Суда назначаются президентом республики, по трое судей Конституционного Суда назначаются соответственно Сенатом и Мажилисом.

Заместитель председателя Конституционного Суда назначается президентом республики по представлению председателя Конституционного Суда из числа судей Конституционного Суда.

Указывается, что должность судьи Конституционного Суда несовместима с депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Судьи Конституционного Суда в течение срока своих полномочий не могут быть арестованы, подвергнуты приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия Парламента, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.

Организация и деятельность Конституционного Суда регулируются конституционным законом.

Конституционный Суд по обращениям граждан рассматривает на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные Конституцией.

Порядок и условия обращения граждан в Конституционный Суд определяются конституционным законом.

Также Конституционный Суд по обращениям Генерального прокурора республики рассматривает вопросы, указанные выше (нарушение прав и свобод), а также нормативные правовые акты РК на их соответствие Конституции.

По обращениям Уполномоченного по правам человека Конституционный Суд рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты, затрагивающие закрепленные в ней права и свободы человека и гражданина.

Законы и иные правовые акты, их отдельные положения, признанные неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, отменяются и не подлежат применению со дня принятия Конституционным Судом решения или с даты, им установленной.

Дополнена статья и по деятельности Уполномоченного по правам человека, который содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина.

При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по правам человека независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.

Уполномоченный по правам человека в течение срока своих полномочий не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.

Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека определяются конституционным законом.

Также говорится, что акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность президентом республики с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно.

Президент республики предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов маслихатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.

Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность, а также освобождаются от должности в порядке, определяемом законом. Президент республики вправе по своему усмотрению освобождать от должностей акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

По инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед президентом республики в отношении акимов областей, городов республиканского значения и столицы либо вышестоящим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц.

Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, основополагающие принципы дея­тельности республики являются неизменными.

До формирования Конститу­ционного Суда и Высшей аудиторской палаты председатели и члены Конституционного совета и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета сохраняют свои полномочия.

До формирования Конституционного Суда функции Конституционного Суда, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 72 Конституции, осуществляет Конституционный совет.

Нормативные постановления Конституционного совета применяются в части, не противоречащей Конституции, до их пересмотра Конституционным Судом.

Предусматривается, что положения Конституции РК о формировании Палат Парламента применяются, начиная с выборов депутатов Мажилиса Парламента восьмого созыва.

Положения Конституции Респуб­лики Казахстан, определяющие порядок принятия конституционных законов и законов, а также деятельность Конституционного Суда, вводятся в действие с 1 января 2023 года.

При этом законопроекты, одобренные Мажилисом и находящиеся на рассмотрении Парламента на 1 января 2023 года, считаются законами и рассматриваются в установленном порядке.

Нормы Конституции, устанавливающие новый порядок наделения полномочиями должностных лиц, вводятся в действие по мере истечения срока полномочий или прекращения полномочий этих должностных лиц, если иное не предусмотрено Конституцией РК.

До формирования состава Высшей аудиторской палаты Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета продолжает осуществлять функции и полномочия, предусмотренные законодательством республики.

Ну и в заключении говорится, что настоящий Закон вводится в действие со дня официального опубликования сообщения об итогах референдума.

Республиканский референдум назначен на 5 июня 2022 года.