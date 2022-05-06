Республиканский штаб по поддержке референдума создали в Казахстане

Инициативу создания штаба выдвинуло республиканское объединение депутатов маслихата Казахстана. Также поддержку оказали крупные общественные объединения, отраслевые ассоциации и ряд политических партий – «Ак Жол» и «Ауыл».

Председатель республиканского штаба общественной поддержки Тулеубек Мукашев отметил, что штаб полностью поддерживает направления предложенных конституционных изменений.

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Озвученный пакет поправок включил давно ожидаемые меры по преобразованию политической системы и отразил запросы общества на обновление форматов взаимодействия с государством. Важнейшее значение имеет то, что положения конституционной реформы были основаны на инициативах различных общественных сил, экспертов и гражданских активистов. И мы – активные представители казахстанского гражданского общества – сплотились в республиканский штаб общественной поддержки референдума. Тулеубек Мукашев

По его словам, каждый гражданин Казахстана имеет право самостоятельно выразить свое мнение по внесению изменений в Конституцию. А результаты референдума станут убедительным подтверждением воли народа и его понимания будущего страны.

Предложенные меры направлены на расширение участия народа в управлении страной, призваны обеспечить эффективные механизмы для функционирования влиятельного парламента, по-настоящему «народных» маслихатов, подотчетного людям правительства. И мы твердо убеждены, что с принятием положений предлагаемой конституционной реформы будут созданы необходимые условия для развития политического плюрализма и конкурентной демократической среды, – добавил председатель республиканского штаба.

В завершение своего выступления Тулеубек Мукашев призвал всех казахстанцев проявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании на республиканском референдуме.