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Законодательство РК
17:20 06.05.2022

Ведущим спортсменам и тренерам будут выплачивать пожизненное обеспечение в 100 МРП

пожизненное обеспечение Фото: Zakon.kz
Минкультуры и спорта РК подготовило изменения в Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что пожизненное ежемесячное материальное обеспечение будет выплачиваться спортсменам и тренерам в следующих размерах:

  • спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, или чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (в 2022 году – 306 300 тенге);

  • тренерам, подготовившим таких спортсменов, – 100 МРП.

Для этого спортсменам нужно предоставить:

  1. заявление по форме;

  2. трудовую книжку, либо любой из нижеперечисленных документов, подтверждающих 20-летний стаж работы в области физической культуры и спорта:

  3. трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

  4. выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение или прекращение трудовых отношений на основе заключения либо прекращения трудового договора;

  5. выписку из ведомости выдачи заработной платы работникам;

  6. послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);

  7. архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника;

  8. копию протокола соревнований, подтверждающего звание чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, или чемпиона мира по олимпийским видам спорта.

В нынешней редакции правил предусматривается пожизненное обеспечение ведущим спортсменам и тренерам без указания конкретной суммы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 мая.

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