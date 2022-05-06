Ведущим спортсменам и тренерам будут выплачивать пожизненное обеспечение в 100 МРП

Предусматривается, что пожизненное ежемесячное материальное обеспечение будет выплачиваться спортсменам и тренерам в следующих размерах:

спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, или чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (в 2022 году – 306 300 тенге);

тренерам, подготовившим таких спортсменов, – 100 МРП.

Для этого спортсменам нужно предоставить:

заявление по форме; трудовую книжку, либо любой из нижеперечисленных документов, подтверждающих 20-летний стаж работы в области физической культуры и спорта: трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение или прекращение трудовых отношений на основе заключения либо прекращения трудового договора; выписку из ведомости выдачи заработной платы работникам; послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии); архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника; копию протокола соревнований, подтверждающего звание чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, или чемпиона мира по олимпийским видам спорта.

В нынешней редакции правил предусматривается пожизненное обеспечение ведущим спортсменам и тренерам без указания конкретной суммы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 мая.