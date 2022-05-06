Доллар и рубль еще подорожали на итоговых торгах

Объем торгов – 79,54 млн долларов.

Cредневзвешенный курс российского рубля также вырос на 0,14 тенге и составил 6,60 тенге. Объем торгов – 4,59 млрд рублей.

Cредневзвешенный курс китайского юаня также подрос на 0,33 тенге и составил 64,82 тенге. Объем торгов – 3 млн юаней.

Средневзвешенный курс евро подрос до 456,81 тенге (+2,08).