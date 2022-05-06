17:32 06.05.2022
Доллар и рубль еще подорожали на итоговых торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара вырос на 7,76 тенге и составил 435,58 тенге, сообщает Zakon.kz.
Объем торгов – 79,54 млн долларов.
Cредневзвешенный курс российского рубля также вырос на 0,14 тенге и составил 6,60 тенге. Объем торгов – 4,59 млрд рублей.
Cредневзвешенный курс китайского юаня также подрос на 0,33 тенге и составил 64,82 тенге. Объем торгов – 3 млн юаней.
Средневзвешенный курс евро подрос до 456,81 тенге (+2,08).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 439-445 тенге, евро – по 458-469 тенге, российские рубли – по 5,8-6,15 тенге.