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17:32 06.05.2022

Доллар и рубль еще подорожали на итоговых торгах

итоговые торги Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара вырос на 7,76 тенге и составил 435,58 тенге, сообщает Zakon.kz.

Объем торгов – 79,54 млн долларов.

Cредневзвешенный курс российского рубля также вырос на 0,14 тенге и составил 6,60 тенге. Объем торгов – 4,59 млрд рублей.

Cредневзвешенный курс китайского юаня также подрос на 0,33 тенге и составил 64,82 тенге. Объем торгов – 3 млн юаней.

Средневзвешенный курс евро подрос до 456,81 тенге (+2,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 439-445 тенге, евро – по 458-469 тенге, российские рубли – по 5,8-6,15 тенге.

Лариса Черненко
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