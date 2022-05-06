Инициативы по развитию Алматы обсудили Ерболат Досаев и Канат Шарлапаев

Во время встречи были обсуждены перспективы развития мегаполиса и предложения по поддержке предпринимателей, повышению уровня городской безопасности, обновлению жилищного фонда города, улучшению жилищных условий.

Канат Шарлапаев предложил проработать специальную дорожную карту между холдингом и акиматом по реализации этих и других инициатив по развитию Алматы.

Фото: пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

На встрече также присутствовали заместитель председателя правления холдинга Адиль Мухамеджанов, управляющий директор холдинга Арман Шамшин, руководители дочерних организаций холдинга – АО «БРК» Руслан Искаков, АО «КЖК» Рустам Исаев, АО «ФРП «Даму» Гаухар Бурибаева, АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова и АО «ФРП» Нурлан Байбазаров (входит в структуру АО «БРК»).

Фото: пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Предприятие оснащено новейшим оборудованием производства Южной Кореи, включая цеха сварки, покраски, сборки, покраски пластиковых деталей и склад компонентов.

Кроме того, глава холдинга посетил завод Hyundai Trans Kazakhstan. Отечественный завод по производству легковых автомобилей Hyundai был запущен благодаря кредитной линии Банка Развития Казахстана и финансовому лизингу фонда развития промышленности.

Высокие стандарты качества Hyundai на предприятии обеспечивают опытные специалисты машиностроения под контролем инженеров Hyundai Motor Company.

Фото: пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

На базе завода планируется развивать производство автокомпонентов. Это позволит увеличить локализацию производства, создаст около 100 новых рабочих мест и поспособствует росту экспортного потенциала Алматы, – отметил Канат Шарлапаев.

Отметим, что поездка Каната Шарлапаева в Алматы является одной из запланированных рабочих встреч в регионах Казахстана с посещением инвестиционных проектов, которые получили поддержку холдинга «Байтерек».

Так, в апреле глава холдинга вместе с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком посетили индустриальную зону в городе Сарань.