Фейк о комарах-мутантах рассылают казахстанцы

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, в рассылке соединили две разные истории.

Первая новость – в 2021 году во Флориде действительно выпустили генетически модифицированных комаров. Но эти комары не являются биологическим оружием, а необходимы для того, чтобы сократить популяцию конкретного вида комаров, являющихся разносчиками опасных инфекций.

Вторая история – создание «летающих шприцов», комаров, которые при укусе способны вводить человеку вакцину от малярии.

В 2008 году профессор Хироюки Матсуока получил грант на эту разработку от Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Стоит отметить, что за все годы существования фонда такие же гранты получали еще сотни других ученых.

Все они, как уточняют специалисты, занимались разными проектами и разработками, а не трудились совместно над созданием летающих шприцов или биологического оружия.

Работы Хироюки Матсуока опубликованы в открытых источниках: одну из последних можно найти за 2010 год. С тех пор работа не обновлялась.

Из вышеперечисленного следует, что 750 тысяч комаров не имеют отношения ни к вакцинам, ни к Биллу Гейтсу, ни к профессору Хироюки Матсуока, – отмечают эксперты.