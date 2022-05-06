Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», днем 6 мая на севере, западе Карагандинской области ожидается ветер юго-западный.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал.

6 мая в Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-восточный, на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидается понижение температуры воздуха до -3°C.

В Уральске ночью 6 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C.

На юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью на севере области -1°C.

7-8 мая ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. В период 6-8 мая – понижение температуры воздуха ночью от +2...+7°C до -1...-6°C.

7 мая ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. В период 6- 8 мая – понижение температуры воздуха ночью от +5...+10°C до -1...-6°C.

В Петропавловске в период 6-8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от +7...+9°C до -1...-3°C.

8 мая ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на востоке области – сильные осадки (дождь, снег), гололед. В период 6-8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5...+10°С до -1...-6°С.

6 мая в Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза.

В Атырау 6 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.