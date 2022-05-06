В Мангистау 70 человек пострадали от мошенников, оформивших на них автокредиты
По данным прокуратуры Актау, таких пострадавших официально зарегистрировано 70 автовладельцев, пишет lada.kz.
Мошенники предлагают гражданам за денежное вознаграждение, пределы которого варьируются в среднем от 200 до 500 тысяч тенге, оформить на них автокредит, обещая погасить его в кратчайшие сроки.
При этом жертва мошенничества сама передает автомобиль злоумышленнику, который под видом добропорядочного гражданина оплачивает первоначальный взнос и ежемесячные платежи по кредиту, но это только первые месяцы. С момента завладения автомобилем мошенник реализует его по заниженной цене и сразу же прекращает выплаты по кредиту.Прокуратура Актау
В Управлении полиции рассказали, что ход расследования взят на контроль прокуратурой города, даны указания о проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Прокуратура призывает казахстанцев быть бдительными и воздержаться от участия в сомнительных схемах кредитования, исключить свое участие в различных группах и мессенджерах, где участникам обещают выплаты за взносы и привлечение других лиц.
В погоне за «легкими деньгами» вы не только лишаетесь своего имущества и денег, но и подвергаете риску своих родных и знакомых, – отмечается в сообщении прокуратуры.
Если вы стали жертвой подобной схемы мошенничества, в прокуратуре просят обращаться по номеру 8 (7292) 44-02-78.