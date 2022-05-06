В Туркестане муфтии тюркских стран приняли участие в прочтении Коран-хатым

В ней приняли участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, руководитель Управления по делам религий Турецкой Республики, Верховный муфтий Али Ербаш, председатель правления мусульман Кавказа, Верховный муфтий Аллашукир Паша-Заде, первый заместитель председателя правления мусульман Узбекистана Хамитжан Ишматбеков, члены Совета ученых, Совета аксакалов ДУМК РК, имамы области. В мероприятии принял участие и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Фото: ГУ «Аппарат акима Туркестанской области»

Уважаемые муфтии! Добро пожаловать в священный город Туркестан! Аллах принял молитву, посвященную духам наших предков. На земле, в доме, в стране, где читается Коран, Аллах посылает свое благословение. Без Корана нет смысла жизни. Мы, сегодняшнее поколение тюркско-мусульманских народов, посвятили себя Корану и желаем благословения Бога. Наши имамы и ученики медресе в преддверии сегодняшнего исторического события сто раз прочитали дуа Коран-хатым по духу предков. Аллах принял прочитанную молитву. Аминь! Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

На мероприятии религиозные деятели совершили паломничество к могиле Ходжи Ахмеда Ясави и освятили Священную книгу. Религиозные деятели и аксакалы высоко оценили позитивные изменения в Туркестане и пожелали стране благополучия и спокойствия.

Фото: ГУ «Аппарат акима Туркестанской области»

Стоит отметить, в Туркестане прошла международная конференция муфтиев тюркоязычных государств. В заседании приняли участие верховные муфтии тюркских стран. Они обсудили важность укрепления духовного единства тюркских государств, популяризации общего наследия тюркоязычных стран, наследия Ахмеда Ясави, Коркыт-ата, Маулана, Науауи, Манаса, а также вопросы реализации совместных проектов в сфере религиозного просвещения, повышения солидарности мусульманской уммы в реагировании на глобальные вызовы. Стороны пришли к договоренности о проведении в один день религиозных праздников, принятии общих собраний, недопущении негативной пропаганды деструктивных религиозных течений.

Фото: ГУ «Аппарат акима Туркестанской области»