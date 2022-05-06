Мощный взрыв прогремел в столице Кубы - есть пострадавшие

Как передает ТАСС, разрушено как минимум два этажа здания.

Причина взрыва пока не известна, но по одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны. Есть пострадавшие.

Отель Saratoga расположен в Старой Гаване, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880 году и реконструирован в 2005.