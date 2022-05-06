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22:01 06.05.2022

Мощный взрыв прогремел в столице Кубы - есть пострадавшие

Взрыв в отеле Фото: pixabay
Мощный взрыв прогремел в отеле «Саратога», который расположен напротив Капитолия в Гаване, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, разрушено как минимум два этажа здания.

Причина взрыва пока не известна, но по одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны. Есть пострадавшие.

Отель Saratoga расположен в Старой Гаване, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880 году и реконструирован в 2005.

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