Казах из Омска нокаутировал бразильского бойца менее чем за минуту

Бой проходил в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 11.

Ильяс нокаутировал противника в первом же раунде, на 58-й секунде боя попав правым кроссом противнику в челюсть, после чего добил упавшего оппонента.

Таким образом, он выиграл десятый бой при двух поражениях, тогда как бразильский спортсмен потерпел пятое поражение при двенадцати выигрышах.

Ильяс Хамзин живет в Омске и выступает за клуб «Архангел Михаил».

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.