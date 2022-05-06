22:53 06.05.2022
Казах из Омска нокаутировал бразильского бойца менее чем за минуту
Фото: Instagram/Ilyas Khamzin
Казахский боец из России Ильяс Хамзин одержал досрочную победу над бразильцем Виктором Фигейредо, сообщает Zakon.kz.
Бой проходил в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 11.
Ильяс нокаутировал противника в первом же раунде, на 58-й секунде боя попав правым кроссом противнику в челюсть, после чего добил упавшего оппонента.
Таким образом, он выиграл десятый бой при двух поражениях, тогда как бразильский спортсмен потерпел пятое поражение при двенадцати выигрышах.
Ильяс Хамзин живет в Омске и выступает за клуб «Архангел Михаил».
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