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Законодательство РК
23:50 06.05.2022

Генсек ООН сообщил об эвакуации с «Азовстали» более 500 человек

500 человек эвакуировано Фото: azovstal.metinvestholding.com
За последние сутки с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих к нему территорий эвакуированы около 500 человек под эгидой ООН, передает Zakon.kz.

Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

По словам генсека, эвакуация прошла в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

В ходе совместной операции ООН и МККК два конвоя по безопасным коридорам успешно эвакуировали в Мариуполе около 500 человек с завода «Азовсталь» и прилегающих территорий. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода мирных жителей.

Накануне заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация начала третью операцию по эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Он выразил благодарность правительствам России и Украины за конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплотить операцию в жизнь.

Совместная операция ООН и Международного комитета Красного Креста началась вечером 5 мая. Это третья операция по эвакуации гражданского населения под эгидой ООН. 3 мая при участии ООН и Международного комитета Красного Креста с завода эвакуировали 101 мирного жителя. Российская сторона сообщала, что откроет гумкоридор с «Азовстали» 5-7 мая.

Константин Вноровский
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