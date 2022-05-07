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01:24 07.05.2022

Космический экипаж Crew Dragon 3 вернулся на Землю

Вернулся на Землю Фото: nasa.gov
Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon 3 компании SpaceX после расстыковки с Международной космической станцией успешно вернулся на Землю, сообщает Zakon.kz.

Автономный полет длился около суток и завершился в Атлантике. Трансляция приводнения аппарата велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В составе экипажа, вернувшегося на Землю на Crew Dragon 3 после полугодового пребывания на МКС, были трое американцев: Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер.

28 апреля им на смену на Международную космическую станцию прибыл другой экипаж. В состав новой группы вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и одна представительница Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Предполагается, что они проведут на МКС также около шести месяцев.

Константин Вноровский
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