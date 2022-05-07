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06:01 07.05.2022

Суд отклонил иск Трампа к Twitter

бывший президент США Twitter Фото: pixabay
Ранее Трамп заявил, что он не будет возвращаться в Twitter, несмотря на шанс того, что ему может быть возвращен доступ после покупки социальной сети Илоном Маском, передает Zakon.kz.

Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки, сообщает РИА Новости.

Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.

Ранее Трамп заявил, что он не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, несмотря на шанс того, что ему может быть возвращен доступ после покупки социальной сети миллиардером Илоном Маском.

До этого стало известно, что сотрудники администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются, что на фоне покупки Илоном Маском Twitter экс-президент США Дональд Трамп может вернуться в эту социальную сеть.

Данияр Кунафин
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