Абрамович подписал договор о продаже «Челси»

Консорциум во главе с Тоддом Боули подписал контракт на покупку «Челси». Сделка по прекращению владения Романом Абрамовичем состоится при условии одобрения Премьер-лиги и правительства Великобритании, сообщает The Guardian.

Сумма сделки превысила 4 млрд фунтов стерлингов. Информацию о продаже также подтвердили в самом клубе.

Ожидается, что Тодд Боули, совладелец бейсбольной команды LA Dodgers и основатель Eldridge Industries, станет публичным лицом консорциума, хотя наибольший пакет акций «Челси» будет принадлежать американской частной инвестиционной компании Clearlake Capital.

Ранее сделка оказалась под угрозой срыва из-за опасений, что Роман Абрамович откажется от обещания списать долг «Челси». Однако затем олигарх сообщил, что не собирается возвращать свой кредит в 1,6 млрд фунтов стерлингов.

«Челси» работает по специальной лицензии, выданной правительством, когда оно ввело санкции против Абрамовича и заморозило его активы после начала военного конфликта в Украине. Срок ее действия истекает 31 мая, что позволяет завершить продажу.

Премьер-лига должна обеспечить, чтобы все члены консорциума прошли проверку владельцев и директоров, а «Челси» должен подать заявку на получение лицензии от правительства Великобритании, чтобы завершить поглощение.

Роман Абрамович заявил, что чистая выручка от продажи пойдет на благотворительность.

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