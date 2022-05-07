Мария Агапова назвала дату и соперницу по следующему бою в UFC

Казахстанская файтерша в рамках UFC 277 планирует провести встречу с представительницей Южной Кореи – Ким Джи Ен.

В главном промоушене мира 32-летняя кореянка провела восемь боев, из которых одержала три победы и потерпела пять поражений.

Мария Агапова последний свой бой проиграла 5 марта на UFC 272, украинке Марине Мороз.

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