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08:02 07.05.2022

Мария Агапова назвала дату и соперницу по следующему бою в UFC

UFC Бой 30 июля Фото: Instagram/mma.mashka
Казахстанская представительница UFC Мария Агапова объявила дату своего следующего поединка. 25-летняя павлодарская спортсменка возвращается в октагон 30 июля, сообщает Zakon.kz.  

Казахстанская файтерша в рамках UFC 277 планирует провести встречу с представительницей Южной Кореи – Ким Джи Ен.

В главном промоушене мира 32-летняя кореянка провела восемь боев, из которых одержала три победы и потерпела пять поражений.

Мария Агапова последний свой бой проиграла 5 марта на UFC 272, украинке Марине Мороз.

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Куандык Шынасилов
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