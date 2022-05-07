08:02 07.05.2022
Мария Агапова назвала дату и соперницу по следующему бою в UFC
Фото: Instagram/mma.mashka
Казахстанская представительница UFC Мария Агапова объявила дату своего следующего поединка. 25-летняя павлодарская спортсменка возвращается в октагон 30 июля, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская файтерша в рамках UFC 277 планирует провести встречу с представительницей Южной Кореи – Ким Джи Ен.
В главном промоушене мира 32-летняя кореянка провела восемь боев, из которых одержала три победы и потерпела пять поражений.
Мария Агапова последний свой бой проиграла 5 марта на UFC 272, украинке Марине Мороз.
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