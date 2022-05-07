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09:21 07.05.2022

Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен

Актау, Жанаозен Фото: скриншот видео
Вечером 6 мая выпал крупный град и повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен. Некоторым автомобилистам приходилось искать парковку под навесами, передает Zakon.kz.

Размер градин превышал один сантиметр в диаметре. Были водители, чьи машины все-таки пострадали: люди сняли на видео повреждения своих авто, в числе которых побитые лобовые стекла, пишет lada.kz.

В Мангистау теплые весенние дни сменились резким похолоданием. Накануне из-за дождей на трассу Актау – Жанаозен обрушились селевые потоки.

В Жанаозене затопило 43 дворовых участка, четыре жилых дома, четыре улицы, а также три школы и детский сад. Автомобильное движение в некоторых участках города было парализовано.

Ирина Лукичева
Актау Жанаозен
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