ЧМ по хоккею: Казахстан начнет игры с Данией
Национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой 14 мая возьмет свой старт в элитном дивизионе чемпионата мира в Финляндии, сообщает prosports.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса попали в группу А, где сыграют против Дании, Франции, Швейцарии, Канады, Словакии, Германии и Италии.
Четыре лучших команды группы гарантируют себе место в плей-офф турнира, а худшую сборную ждет понижение в классе.
Календарь и время начала матчей Казахстана в топ-дивизионе первенства планеты по времени Нур-Султана:
14 мая, 15:20. Дания – Казахстан;
15 мая, 19:20. Франция – Казахстан;
17 мая, 23:20. Швейцария – Казахстан;
19 мая, 23:20. Канада – Казахстан;
20 мая, 23:20. Казахстан – Словакия;
22 мая, 19:20. Казахстан – Германия;
23 мая, 19:20. Казахстан – Италия.
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.