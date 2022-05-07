ЧМ по хоккею: Казахстан начнет игры с Данией

Национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой 14 мая возьмет свой старт в элитном дивизионе чемпионата мира в Финляндии, сообщает prosports.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса попали в группу А, где сыграют против Дании, Франции, Швейцарии, Канады, Словакии, Германии и Италии.

Четыре лучших команды группы гарантируют себе место в плей-офф турнира, а худшую сборную ждет понижение в классе.

Календарь и время начала матчей Казахстана в топ-дивизионе первенства планеты по времени Нур-Султана:

14 мая, 15:20. Дания – Казахстан;

15 мая, 19:20. Франция – Казахстан;

17 мая, 23:20. Швейцария – Казахстан;

19 мая, 23:20. Канада – Казахстан;

20 мая, 23:20. Казахстан – Словакия;

22 мая, 19:20. Казахстан – Германия;

23 мая, 19:20. Казахстан – Италия.

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