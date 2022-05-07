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10:25 07.05.2022

В Павлодаре потушили пожар в жилом доме

Павлодар Фото: пресс-служба ДЧС Павлодара
В Павлодаре в двенадцатиэтажном жилом доме произошел пожар. На балконе третьего этажа горели домашние вещи, деревянная оконная рама площадью 6 кв. м, передает Zakon.kz.

До прибытия пожарных подразделений служба «102» эвакуировала 12 человек. По прибытии подразделений ДЧС по лестничному маршу пожарные эвакуировали 15 человек, из них четверо детей. На место пожара выехали 39 человек личного состава и 10 единиц техники.

Оказана медицинская помощь двум женщинам и одному мужчине. Предварительный диагноз: «острое ингаляционное отравление продуктами горения», в госпитализации не нуждались. ДЧС Павлодарской области

Пожар ликвидирован 6 мая, в 20:06. Причина, ущерб устанавливаются.

Ирина Лукичева
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