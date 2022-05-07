Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:10 07.05.2022

Собака по кличке Альфа помогла раскрыть убийство в Акмолинской области

собака Фото: ДП Акмолинской области
В Целиноградский отдел полиции поступило телефонное сообщение: возле одного из домов села Талапкер обнаружили тело 26-летнего мужчины. Ему нанесли ножевое ранение в сердце, передает Zakon.kz.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы был направлен кинолог со своим напарником по кличке Альфа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель этого же населенного пункта, родственник потерпевшего. По факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».ДП Акмолинской области

Подозреваемый заключен под стражу.

Ирина Лукичева
Акмолинская область
Совбез ООН впервые единогласно принял заявление по Украине
07.05.2022
В Алматы появятся новые улицы
06.05.2022
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
07.05.2022
11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
07.05.2022
Врач предупредила о неожиданной опасности смартфонов
07.05.2022
Главная Топ LIVE Все