Собака по кличке Альфа помогла раскрыть убийство в Акмолинской области

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы был направлен кинолог со своим напарником по кличке Альфа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель этого же населенного пункта, родственник потерпевшего. По факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство». ДП Акмолинской области

Подозреваемый заключен под стражу.