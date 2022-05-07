12:10 07.05.2022
Собака по кличке Альфа помогла раскрыть убийство в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
В Целиноградский отдел полиции поступило телефонное сообщение: возле одного из домов села Талапкер обнаружили тело 26-летнего мужчины. Ему нанесли ножевое ранение в сердце, передает Zakon.kz.
На место происшествия в составе следственно-оперативной группы был направлен кинолог со своим напарником по кличке Альфа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель этого же населенного пункта, родственник потерпевшего. По факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».ДП Акмолинской области
Подозреваемый заключен под стражу.