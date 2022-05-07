Управление по делам религий города Алматы запустило Telegram-бот

Текущие реалии требуют новых подходов в борьбе с деятельностью деструктивных организаций и нетрадиционных религиозных течений, сообщили в Управлении по делам религий города Алматы.

Зачастую на некоторых ресурсах среди множества материалов могут скрываться и экстремистские материалы, призывающие к противоправным действиям. Мы надеемся, что бот позволит предупредить вовлечение населения в ряды деструктивных религиозных сообществ. Особенно это касается молодежи, так как она находится в зоне риска. Руководитель Управления по делам религий города Алматы Нурлан Кикимов

Бот считывает информацию из социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. В дальнейшем список социальных сетей будет расширен.

Чтобы воспользоваться Telegram-ботом, можно пройти по ссылке.