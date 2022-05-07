12:26 07.05.2022
Управление по делам религий города Алматы запустило Telegram-бот
Фото: pixabay
Telegram-бот позволит горожанам самостоятельно проверить, есть ли среди их подписок в социальных сетях сообщества и группы сомнительного, деструктивного религиозного характера, передает Zakon.kz.
Текущие реалии требуют новых подходов в борьбе с деятельностью деструктивных организаций и нетрадиционных религиозных течений, сообщили в Управлении по делам религий города Алматы.
Зачастую на некоторых ресурсах среди множества материалов могут скрываться и экстремистские материалы, призывающие к противоправным действиям. Мы надеемся, что бот позволит предупредить вовлечение населения в ряды деструктивных религиозных сообществ. Особенно это касается молодежи, так как она находится в зоне риска.Руководитель Управления по делам религий города Алматы Нурлан Кикимов
Бот считывает информацию из социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. В дальнейшем список социальных сетей будет расширен.
Чтобы воспользоваться Telegram-ботом, можно пройти по ссылке.