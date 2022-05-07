«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через Украину

«Газпром» поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 92,4 млн кубометров на 7 мая, сообщает РИА Новости.

Контрактные обязательства компании по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

С конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне. Незначительно он снижался лишь на пару дней в середине марта.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, отметили в «Газпроме».

Заявки держатся на уровне выше 90 млн кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.