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Законодательство РК
13:47 07.05.2022

Две улицы перекроют из-за ремонта дорог в Нур-Султане

ремонт дорог Фото: Zakon.kz
Ремонтные работы по среднему ремонту дорожного полотна будут вестись по проспекту Кабанбай батыра и по улице Бокейхана, передает Zakon.kz.

Будет перекрыто движение по нескольким улицам:

  • с 7 по 9 мая – по ул. Бокейхана;

  • с 8 по 9 мая – на участке по пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак.

Жителям и гостям столицы нужно заранее планировать свои маршруты, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.

Ирина Лукичева
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