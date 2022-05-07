13:47 07.05.2022
Две улицы перекроют из-за ремонта дорог в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
Ремонтные работы по среднему ремонту дорожного полотна будут вестись по проспекту Кабанбай батыра и по улице Бокейхана, передает Zakon.kz.
Будет перекрыто движение по нескольким улицам:
с 7 по 9 мая – по ул. Бокейхана;
с 8 по 9 мая – на участке по пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак.
Жителям и гостям столицы нужно заранее планировать свои маршруты, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.