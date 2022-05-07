16:11 07.05.2022
Толпа напала на полицейских в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
В ночь на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о том, что неизвестные напали на сотрудников полиции, передает Zakon.kz.
Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки ВАЗ-21014 возле привокзальной площади города Шу. Авто было без переднего опознавательного госномера.
Водитель и пассажиры не захотели подчинятся требованиям. Совместно с другими лицами они оказали сопротивление и напали на полицейских.
По данному факту Шуским РОП начато досудебное расследование по ст. 380, ч. 1 УК РК. В настоящее время установлены все участники противоправных действий и с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия. ДП Жамбылской области
Активные лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны по ст. 128-131 УПК.
Другие данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии с требованиями ст. 201 УПК.