Пенсионный фонд подал иск против продажи Twitter Илону Маску

Как пишет Devdiscourse, фонд заявил, что по законам штата Маск не может завершить процедуру покупки компании Twitter минимум до 2025 года, если только владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят сделку.

Фонд является акционером соцсети и утверждает, что закон штата Делавэр запрещает быстрое поглощение, поскольку у Маска были соглашения с другими крупными акционерами Twitter, включая Morgan Stanley и основателя соцсети Джека Дорси. Такие соглашения сделали бизнесмена после покупки 9-процентной доли в Twitter «заинтересованным акционером», и из-за этого необходима отсрочка.

Иск подан в Канцлерский суд Делавэра.

В начале апреля стало известно о покупке Маском 9,2% акций соцсети. После этого он заявил, что сервис не может развиваться по текущей модели и должен служить свободе слова. Вскоре он сделал предложение о покупке платформы, которое в Twitter изначально отклонили, но после пересмотрели. Сумма сделки составит 44 млрд долларов, о чем было заключено соответствующее соглашение. Сделку одобрил совет директоров.

Маск надеется завершить поглощение Twitter на условиях 54,2 доллара за акцию до конца года. Если миллиардеру это удастся, сделка станет одной из крупнейших в мире с использованием заемных средств.